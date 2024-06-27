В Севастополе усилили меры безопасности после атаки ВСУ
Систему оповещения в Севастополе доработают с учётом баллистических ракет ВСУ
После атаки Киева на пляж в Учкуевке, в результате которой погибло 4 человека и пострадало более 150, в Севастополе решено доработать систему оповещения населения с учётом того, что ВСУ применяют баллистические ракеты. Это позволит жителям быстрее укрыться, заявил губернатор Михаил Развожаев по итогам специального заседания городского Заксобрания.
"В первую очередь будет доработана система оповещения с учётом баллистики. Если раньше [ракеты], которые запускались с воздушных носителей, давали около 20 минут и люди имели возможность спуститься в укрытия, то в случае с баллистическими ракетами есть где-то 2 минуты, чтобы человек занял позицию, позволяющую минимизировать ущерб", — сказал губернатор.
В целом же систему сообщений о воздушных тревогах донастроят, чтобы она максимально покрывала весь город, в том числе пляжи и парки.
Кроме того, в течение 40 дней в городе установят около 600 новых модульных укрытий — такие, например, есть в Белгороде. Они появятся в парках, на пляжах, на автобусных установках и в других местах, где нет возможности быстро спуститься в убежища. А на окна в социальных учреждениях Севастополя для защиты от осколков наклеят защитные плёнки.
Напомним, 23 июня ВСУ ударили по пляжу Севастополя, где купались и загорали отдыхающие, американскими ракетами ATACMS. В результате погибло четыре человека, среди них были дети. Ещё более 150 человек получили ранения. Ранее в Сети появилось видео с моментом атаки на пляж: на кадрах видно, как в море и на пляже разрываются снаряды, люди в панике бегут подальше от берега. Укрыться где-либо за эти считаные секунды было попросту невозможно.
ТАСС / Сергей Мальгавко