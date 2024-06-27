В Севастополе усилили меры безопасности после атаки ВСУ

После атаки Киева на пляж в Учкуевке, в результате которой погибло 4 человека и пострадало более 150, в Севастополе решено доработать систему оповещения населения с учётом того, что ВСУ применяют баллистические ракеты. Это позволит жителям быстрее укрыться, заявил губернатор Михаил Развожаев по итогам специального заседания городского Заксобрания.

"В первую очередь будет доработана система оповещения с учётом баллистики. Если раньше [ракеты], которые запускались с воздушных носителей, давали около 20 минут и люди имели возможность спуститься в укрытия, то в случае с баллистическими ракетами есть где-то 2 минуты, чтобы человек занял позицию, позволяющую минимизировать ущерб", — сказал губернатор.

В целом же систему сообщений о воздушных тревогах донастроят, чтобы она максимально покрывала весь город, в том числе пляжи и парки.