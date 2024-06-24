"Мой ребёнок в морге": Убитому горем заммэра Магадана ещё не выдали тело погибшей в Севастополе дочки

Заммэра Магадана Олег Аверьянов с трудом подобрал слова, чтобы спустя сутки рассказать о трагедии. Его девятилетняя дочь Соня погибла накануне в результате удара ВСУ по севастопольскому пляжу. Девочка приехала туда отдыхать вместе с родителями.

По словам чиновника, тело дочери всё ещё находится в морге, о дате прощания пока ничего не известно. Ранее, напомним, Аверьянов пообещал отомстить за девочку, а также за каждого пострадавшего ребёнка.

"Я буду мстить. Все журналисты уже об этом раструбили. Да! Я не отказываюсь от своих слов и обязательно отомщу. Соня отдыхала здесь с нами. Не знаю, когда прощание состоится, мой ребёнок пока в морге", — отметил он в беседе с aif.ru.