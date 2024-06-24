Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 17:45

"Мой ребёнок в морге": Убитому горем заммэра Магадана ещё не выдали тело погибшей в Севастополе дочки

Заммэра Магадана Аверьянову ещё не выдали тело погибшей в Севастополе дочери

Олег Аверьянов. Обложка © Администрация города Магадана

Олег Аверьянов. Обложка © Администрация города Магадана

Заммэра Магадана Олег Аверьянов с трудом подобрал слова, чтобы спустя сутки рассказать о трагедии. Его девятилетняя дочь Соня погибла накануне в результате удара ВСУ по севастопольскому пляжу. Девочка приехала туда отдыхать вместе с родителями.

По словам чиновника, тело дочери всё ещё находится в морге, о дате прощания пока ничего не известно. Ранее, напомним, Аверьянов пообещал отомстить за девочку, а также за каждого пострадавшего ребёнка.

"Я буду мстить. Все журналисты уже об этом раструбили. Да! Я не отказываюсь от своих слов и обязательно отомщу. Соня отдыхала здесь с нами. Не знаю, когда прощание состоится, мой ребёнок пока в морге", — отметил он в беседе с aif.ru.

Мишустин: Кабмин на связи с Путиным по ситуации в Севастополе и Дагестане
Мишустин: Кабмин на связи с Путиным по ситуации в Севастополе и Дагестане

Как сообщал Life.ru, днём 23 июня ВСУ совершили удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. По последним данным, жертвами украинской атаки стали четыре человека, двое из них — дети. Число пострадавших достигло 153.

Никита Осипов
  • Новости
  • Атака на Севастополь
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Севастополь
  • Магаданская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров