"Мой ребёнок в морге": Убитому горем заммэра Магадана ещё не выдали тело погибшей в Севастополе дочки
Заммэра Магадана Аверьянову ещё не выдали тело погибшей в Севастополе дочери
Олег Аверьянов. Обложка © Администрация города Магадана
Заммэра Магадана Олег Аверьянов с трудом подобрал слова, чтобы спустя сутки рассказать о трагедии. Его девятилетняя дочь Соня погибла накануне в результате удара ВСУ по севастопольскому пляжу. Девочка приехала туда отдыхать вместе с родителями.
По словам чиновника, тело дочери всё ещё находится в морге, о дате прощания пока ничего не известно. Ранее, напомним, Аверьянов пообещал отомстить за девочку, а также за каждого пострадавшего ребёнка.
"Я буду мстить. Все журналисты уже об этом раструбили. Да! Я не отказываюсь от своих слов и обязательно отомщу. Соня отдыхала здесь с нами. Не знаю, когда прощание состоится, мой ребёнок пока в морге", — отметил он в беседе с aif.ru.
Как сообщал Life.ru, днём 23 июня ВСУ совершили удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. По последним данным, жертвами украинской атаки стали четыре человека, двое из них — дети. Число пострадавших достигло 153.