Девятилетняя дочь заммэра Магадана погибла на глазах у родителей при атаке на Севастополь
Мэр Гришан: 9-летняя дочь заммэра Магадана погибла при ударе ВСУ по Севастополю
Олег Аверьянов. Обложка © Администрация города Магадана
Девятилетней девочкой, которая погибла в результате удара ВСУ по Севастополю, оказалась дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. Об этом рассказал в соцсети магаданский градоначальник Юрий Гришан.
"Среди погибших есть дети, в том числе 9-летняя София — дочь заместителя мэра города Магадана Олега Аверьянова. Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже. Выражаю глубочайшие соболезнования Олегу Владимировичу, его супруге, родным и близким девочки", — говорится в тексте.
Напомним, сегодня ВСУ атаковали ракетами Севастополь. По последним данным, три человека погибли: один взрослый, двое детей двух и девяти лет. Число пострадавших достигло 124 человек, среди них 27 несовершеннолетних. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ использовали для удара тактические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Силы ПВО сбили четыре ракеты, ещё одна отклонилась от траектории полёта и подорвалась над территорией Севастополя. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.