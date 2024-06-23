Девятилетняя дочь заммэра Магадана погибла на глазах у родителей при атаке на Севастополь

Девятилетней девочкой, которая погибла в результате удара ВСУ по Севастополю, оказалась дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. Об этом рассказал в соцсети магаданский градоначальник Юрий Гришан.

"Среди погибших есть дети, в том числе 9-летняя София — дочь заместителя мэра города Магадана Олега Аверьянова. Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже. Выражаю глубочайшие соболезнования Олегу Владимировичу, его супруге, родным и близким девочки", — говорится в тексте.