ВСУ применили для смертоносной атаки на Севастополь американское оружие

Как уточнили в ведомстве, в ходе отражения удара дежурными силами ПВО четыре ракеты были сбиты, ещё одна отклонилась от траектории полёта с подрывом боевой части в воздухе над территорией Севастополя.

Как уже писал Life.ru, число жертв атаки на Севастополь в День Святой Троицы выросло до трёх. При этом количество пострадавших достигло почти 100 человек. Также известно, что в результате удара в районе пансионата "Лазурь" загорелся лес на территории 150 квадратных метров. Пожарные расчёты выехали на место происшествия. Развожаев призвал земляков сообщать об опасных находках по номеру 112. Он уточнил, что системы ПВО уничтожили в небе над акваторией пять воздушных целей. Ранее губернатор писал, что среди жертв двухлетний ребёнок.