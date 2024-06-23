Двухлетний ребёнок и взрослый погибли при атаке на Севастополь, раненых уже 22

Двое мирных жителей, в том числе двухлетний ребёнок, погибли в результате сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"По предварительной информации, от сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь погибло 2 мирных жителя, один из них — двухлетний ребёнок. Число обратившихся за медпомощью выросло до 22 человек", — проинформировал глава города.

Развожаев назвал ситуацию на пляже в Учкуевке тяжёлой. Туда были отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Часть раненых доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Мобилизованы все силы, добавил губернатор.