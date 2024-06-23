Двухлетний ребёнок и взрослый погибли при атаке на Севастополь, раненых уже 22
Двое мирных жителей, в том числе двухлетний ребёнок, погибли в результате сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"По предварительной информации, от сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь погибло 2 мирных жителя, один из них — двухлетний ребёнок. Число обратившихся за медпомощью выросло до 22 человек", — проинформировал глава города.
Развожаев назвал ситуацию на пляже в Учкуевке тяжёлой. Туда были отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Часть раненых доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Мобилизованы все силы, добавил губернатор.
Ранее также сообщалось, что в результате атаки на Севастополь в районе пансионата "Лазурь" загорелся лес на территории 150 квадратных метров. Пожарные расчёты выехали на место происшествия. Развожаев призвал земляков сообщать об опасных находках по номеру 112. Он уточнил, что ПВО уничтожила в небе над акваторией пять воздушных целей.
ГУ МЧС России по городу Севастополю