Ракетная атака на Севастополь отражена: 14 человек ранены, горит лес

В результате воздушной атаки на Севастополь ранения различной степени тяжести получили 14 человек. О последствиях рассказал у себя в Телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Отражение ракетной атаки завершено. По предварительной информации, 5 воздушных целей уничтожены в небе над акваторией. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По предварительной информации Спасательной службы, в районе Учкуевки 12 человек, включая 2 детей получили осколочные ранения. В Любимовке, по предварительной информации, осколочные ранения получили 2 человека", – написал глава города.

Помимо этого, на территории одного из ТСН на Северной стороне в результате падения осколков ракеты произошёл пожар в жилом доме. В районе пансионата "Лазурь" загорелся лес на территории 150 квадратных метров, уточнил губернатор. Пожарные расчёты выехали на место происшествия. Он призвал земляков сообщать об опасных находках по номеру 112.