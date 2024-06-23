Ракетная атака на Севастополь отражена: 14 человек ранены, горит лес
Развожаев: В результате воздушной атаки на Севастополь пострадали 14 человек
Севастополь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Figurnyi
В результате воздушной атаки на Севастополь ранения различной степени тяжести получили 14 человек. О последствиях рассказал у себя в Телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"Отражение ракетной атаки завершено. По предварительной информации, 5 воздушных целей уничтожены в небе над акваторией. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По предварительной информации Спасательной службы, в районе Учкуевки 12 человек, включая 2 детей получили осколочные ранения. В Любимовке, по предварительной информации, осколочные ранения получили 2 человека", – написал глава города.
Помимо этого, на территории одного из ТСН на Северной стороне в результате падения осколков ракеты произошёл пожар в жилом доме. В районе пансионата "Лазурь" загорелся лес на территории 150 квадратных метров, уточнил губернатор. Пожарные расчёты выехали на место происшествия. Он призвал земляков сообщать об опасных находках по номеру 112.
Как уже писал Life.ru, во время отражения атаки на Севастополь движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было остановлено. Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям работников транспортной безопасности.