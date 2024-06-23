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23 июня, 08:36

Один мирный житель убит и трое ранены при налёте дронов-камикадзе на Грайворон

Один мирный житель убит и трое ранены при налёте дронов-камикадзе на город Грайворон Белгородской области. О трагедии сообщил губернатор Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале.

"ВСУ с помощью трёх дронов-камикадзе нанесли удар по городу Грайворону. Дрон атаковал парковку возле многоквартирного дома. Снова случилась беда, самое страшное — погиб мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", рассказал глава региона и выразил глубокие соболезнования всем родным погибшего.

Также в результате атаки дрона по центру города пострадали два мирных жителя. Раненых бойцы территориальной самообороны срочно отвезли в больницу. Один из мужчин — в реанимации, у него переломы костей лица и закрытая черепно-мозговая травма. У второго — ранения спины и закрытая черепно-мозговая травма. При налёте третьего беспилотника на балконе многоквартирного дома пострадала женщина. Скорая оказала ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

Помимо того, повреждены балконное остекление на нескольких этажах в одном многоквартирном доме, несколько автомобилей и магазин.

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Ранее сообщалось, что над Брянской областью было уничтожено 30 украинских беспилотников. О пострадавших и разрушениях ничего не известно.

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Правительство Белгородской области

Андрей Бражников
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