Один мирный житель убит и трое ранены при налёте дронов-камикадзе на Грайворон

Один мирный житель убит и трое ранены при налёте дронов-камикадзе на город Грайворон Белгородской области. О трагедии сообщил губернатор Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале.

"ВСУ с помощью трёх дронов-камикадзе нанесли удар по городу Грайворону. Дрон атаковал парковку возле многоквартирного дома. Снова случилась беда, самое страшное — погиб мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", — рассказал глава региона и выразил глубокие соболезнования всем родным погибшего.

Также в результате атаки дрона по центру города пострадали два мирных жителя. Раненых бойцы территориальной самообороны срочно отвезли в больницу. Один из мужчин — в реанимации, у него переломы костей лица и закрытая черепно-мозговая травма. У второго — ранения спины и закрытая черепно-мозговая травма. При налёте третьего беспилотника на балконе многоквартирного дома пострадала женщина. Скорая оказала ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась.