Российские регионы ночью подверглись массированной атаке дронов, сбито 33 БПЛА
ПВО за ночь сбила 33 украинских БПЛА над Россией, 28 из них — в Брянской области
Противовоздушная оборона России за ночь сбила 33 беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией страны. Большая часть из них была нацелена на удары по объектам в Брянской области, сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 БПЛА над территорией Брянской области, два БПЛА — над территорией Смоленской области, два БПЛА — над территорией Липецкой области, один БПЛА — над территорией Тульской области", — уточнили в МО.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз со своей стороны сообщил, что беспилотные летательные аппараты самолётного типа уничтожены над территориями Суражского и Выгоничского районов силами ПВО Министерства обороны. К данному моменту, по его данным, над регионом сбито 30 дронов ВСУ.
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