Российские регионы ночью подверглись массированной атаке дронов, сбито 33 БПЛА

Противовоздушная оборона России за ночь сбила 33 беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией страны. Большая часть из них была нацелена на удары по объектам в Брянской области, сообщает Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 БПЛА над территорией Брянской области, два БПЛА — над территорией Смоленской области, два БПЛА — над территорией Липецкой области, один БПЛА — над территорией Тульской области", — уточнили в МО.