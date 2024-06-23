Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Смоленском и Ярцевом

Российские силы ПВО сбили украинские беспилотники над Смоленском и Ярцевом, их обломки рухнули на землю. К счастью, никто не пострадал, разрушений нет, рассказал в телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"Уважаемые смоляне, в случае обнаружения частей БПЛА просьба к ним не приближаться и сообщить о находке по телефонам экстренных служб. Информация о последствиях уточняется", — написал Анохин.