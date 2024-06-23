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23 июня, 00:48

Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Смоленском и Ярцевом

Российские силы ПВО сбили украинские беспилотники над Смоленском и Ярцевом, их обломки рухнули на землю. К счастью, никто не пострадал, разрушений нет, рассказал в телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"Уважаемые смоляне, в случае обнаружения частей БПЛА просьба к ним не приближаться и сообщить о находке по телефонам экстренных служб. Информация о последствиях уточняется", — написал Анохин.

Губернатор Анохин: Два беспилотника уничтожены в Смоленской области
Губернатор Анохин: Два беспилотника уничтожены в Смоленской области

Ранее над Брянской областью за вечер 22 июня и несколько часов ночи 23-го было уничтожено 28 украинских беспилотников. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Анатолий Симоненко
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