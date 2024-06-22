Губернатор Анохин: Два беспилотника уничтожены в Смоленской области

Два беспилотника уничтожены в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

"Уважаемые смоляне! Сегодня ночью наш регион вновь подвергся атаке двух украинских БПЛА. Противник предпринял попытку нападения на один из военных объектов, расположенный в Смоленском районе", — написал Анохин в телеграм-канале, уточнив, что работали средства противовоздушной обороны.

Сейчас на месте функционируют правоохранительные службы.