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Регион
22 июня, 04:10

Губернатор Анохин: Два беспилотника уничтожены в Смоленской области

Два беспилотника уничтожены в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

"Уважаемые смоляне! Сегодня ночью наш регион вновь подвергся атаке двух украинских БПЛА. Противник предпринял попытку нападения на один из военных объектов, расположенный в Смоленском районе", — написал Анохин в телеграм-канале, уточнив, что работали средства противовоздушной обороны.

Сейчас на месте функционируют правоохранительные службы.

В Брянской области уничтожили два беспилотника ВСУ
В Брянской области уничтожили два беспилотника ВСУ

Ранее Life.ru писал, что беспилотники ВСУ атаковали Адыгею. Уничтожено несколько дронов, зафиксированы повреждения одного частного дома.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative

Артур Лапсаков
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