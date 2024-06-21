Беспилотники ВСУ атаковали Адыгею

Украинские беспилотники атаковали Адыгею. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"Ночью в нашей республике вновь были зафиксированы прилёты БПЛА в Тахтамукайском районе — в ауле Козет, посёлке Новом и пгт Яблоновском", — написал глава региона в телеграм-канале.

В результате атаки повреждена кровля частного дома в Яблоновском. Кумпилов заверил, что семье окажут помощь, соответствующее поручение уже дано главе района. Пострадавших нет, оперативные службы продолжают работу на местах.