Беспилотники ВСУ атаковали Адыгею
Глава Адыгеи Кумпилов сообщил об атаке беспилотников ВСУ на регион
Украинские беспилотники атаковали Адыгею. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
"Ночью в нашей республике вновь были зафиксированы прилёты БПЛА в Тахтамукайском районе — в ауле Козет, посёлке Новом и пгт Яблоновском", — написал глава региона в телеграм-канале.
В результате атаки повреждена кровля частного дома в Яблоновском. Кумпилов заверил, что семье окажут помощь, соответствующее поручение уже дано главе района. Пострадавших нет, оперативные службы продолжают работу на местах.
Накануне сообщалось, что силы ПВО сбили 15 БПЛА над регионами РФ, 6 из них над Адыгеей. Также украинские дроны были уничтожены в Брянской, Ростовской, Белгородской, Орловской областях и Краснодарском крае.
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