Более ста украинских БПЛА уничтожено за ночь над российскими регионами
Минобороны: Силы ПВО уничтожили 114 украинских БПЛА над российскими регионами
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ минувшей ночью уничтожили 114 украинских беспилотников самолётного типа над российскими регионами. Основная часть была перехвачена над Республикой Крым и акваторией Чёрного моря, где удалось сбить 70 вражеских объектов.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Чёрного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один БПЛА над территорией Волгоградской области", — рассказали в оборонном ведомстве.
Напомним, что минувшей ночью несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. В частности, в Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в посёлке Волна, постояльцев гостиницы эвакуировали. БПЛА также были сбиты в Ейском районе и посёлке Афипский. Сообщалось, что ранения получили четыре человека. Позже стало известно о пожаре на Ильинском НПЗ в результате падения дрона, где пострадали два сотрудника. Один из них скончался.
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