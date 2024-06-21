Более ста украинских БПЛА уничтожено за ночь над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ минувшей ночью уничтожили 114 украинских беспилотников самолётного типа над российскими регионами. Основная часть была перехвачена над Республикой Крым и акваторией Чёрного моря, где удалось сбить 70 вражеских объектов.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Чёрного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один БПЛА над территорией Волгоградской области", — рассказали в оборонном ведомстве.