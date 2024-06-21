Пожар произошёл в результате падения БПЛА на территории НПЗ на Кубани

Пожар произошёл на Ильинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в результате падения беспилотника. По информации регионального оперштаба, пострадали два человека.

"21 июня около 04:00 в службу ЕДДС Северского района поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ. Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 кв. м уже ликвидировали", — сообщили в оперштабе.

В результате пострадали два человека. Глава региона Вениамин Кондратьев, в свою очередь, подчеркнул, что ими оказались сотрудники предприятия. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.