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21 июня, 02:03

Пожар произошёл в результате падения БПЛА на территории НПЗ на Кубани

Оперштаб Кубани: Пожар произошёл на Ильинском НПЗ после падения БПЛА

Пожар произошёл на Ильинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в результате падения беспилотника. По информации регионального оперштаба, пострадали два человека.

"21 июня около 04:00 в службу ЕДДС Северского района поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ. Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 кв. м уже ликвидировали", — сообщили в оперштабе.

В результате пострадали два человека. Глава региона Вениамин Кондратьев, в свою очередь, подчеркнул, что ими оказались сотрудники предприятия. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

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Напомним, что ночью 21 июня несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. В частности, в Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в посёлке Волна, постояльцев гостиницы эвакуировали. БПЛА также были сбиты в Ейском районе и посёлке Афипский. Сообщалось, что ранения получили четыре человека.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Оксана Попова
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