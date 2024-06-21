Пожар произошёл в результате падения БПЛА на территории НПЗ на Кубани
Оперштаб Кубани: Пожар произошёл на Ильинском НПЗ после падения БПЛА
Пожар произошёл на Ильинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в результате падения беспилотника. По информации регионального оперштаба, пострадали два человека.
"21 июня около 04:00 в службу ЕДДС Северского района поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ. Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 кв. м уже ликвидировали", — сообщили в оперштабе.
В результате пострадали два человека. Глава региона Вениамин Кондратьев, в свою очередь, подчеркнул, что ими оказались сотрудники предприятия. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.
Напомним, что ночью 21 июня несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. В частности, в Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в посёлке Волна, постояльцев гостиницы эвакуировали. БПЛА также были сбиты в Ейском районе и посёлке Афипский. Сообщалось, что ранения получили четыре человека.
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