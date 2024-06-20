Силы ПВО за ночь уничтожили 15 беспилотников ВСУ
Минобороны: Силы ПВО сбили 15 БПЛА над регионами РФ, 6 из них над Адыгеей
Силы ПВО минувшей ночью уничтожили 15 украинских беспилотников самолётного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено шесть БПЛА над территорией Республики Адыгея, три БПЛА над территорией Брянской области, три БПЛА над территорией Краснодарского края, один БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области, а также один БПЛА над территорией Орловской области", — рассказали в оборонном ведомстве.
Об атаке БПЛА на территории Адыгеи ранее сообщал губернатор республики Мурат Кумпилов. По его словам, в результате вражеской атаки на нефтебазе в посёлке городского типа Энем произошёл пожар. Обошлось без пострадавших. Также известно, что в Краснодарском крае после падения дрона на частный дом погибла женщина.
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