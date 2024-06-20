Силы ПВО за ночь уничтожили 15 беспилотников ВСУ

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено шесть БПЛА над территорией Республики Адыгея, три БПЛА над территорией Брянской области, три БПЛА над территорией Краснодарского края, один БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области, а также один БПЛА над территорией Орловской области", — рассказали в оборонном ведомстве.