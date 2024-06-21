Четыре человека ранены в ходе массированной атаки БПЛА на Кубань

В результате массированной атаки беспилотников на Кубань, по уточнённой информации, ранено четыре человека. В оперштабе сообщили, что повреждения также получило здание автовокзала в Краснодаре.

"Ночью 21 июня в результате массированной атаки БПЛА на регион были зафиксированы повреждения на здании автовокзала "Южный" и котельной, расположенных в Краснодаре. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА самолётного типа пострадало четыре человека", — рассказали в оперштабе.