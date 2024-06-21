Четыре человека ранены в ходе массированной атаки БПЛА на Кубань
Оперштаб: Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА на Кубань
В результате массированной атаки беспилотников на Кубань, по уточнённой информации, ранено четыре человека. В оперштабе сообщили, что повреждения также получило здание автовокзала в Краснодаре.
"Ночью 21 июня в результате массированной атаки БПЛА на регион были зафиксированы повреждения на здании автовокзала "Южный" и котельной, расположенных в Краснодаре. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА самолётного типа пострадало четыре человека", — рассказали в оперштабе.
Напомним, что ночью 21 июня несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. В частности, в Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в посёлке Волна, постояльцев гостиницы эвакуировали. БПЛА также были сбиты в Ейском районе и посёлке Афипский.
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