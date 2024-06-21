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Регион
21 июня, 01:04

Четыре человека ранены в ходе массированной атаки БПЛА на Кубань

Оперштаб: Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА на Кубань

В результате массированной атаки беспилотников на Кубань, по уточнённой информации, ранено четыре человека. В оперштабе сообщили, что повреждения также получило здание автовокзала в Краснодаре.

"Ночью 21 июня в результате массированной атаки БПЛА на регион были зафиксированы повреждения на здании автовокзала "Южный" и котельной, расположенных в Краснодаре. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА самолётного типа пострадало четыре человека", — рассказали в оперштабе.

БПЛА рухнул на дом в Краснодарском крае, погибла женщина
БПЛА рухнул на дом в Краснодарском крае, погибла женщина

Напомним, что ночью 21 июня несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. В частности, в Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в посёлке Волна, постояльцев гостиницы эвакуировали. БПЛА также были сбиты в Ейском районе и посёлке Афипский.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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