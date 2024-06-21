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21 июня, 00:01

Оперштаб Кубани сообщил о массированной атаке БПЛА на регион

Оперштаб Кубани: Несколько муниципалитетов ночью подверглись массированной атаке ВСУ

Несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. По информации оперативного штаба Кубани, в результате происшествия никто не пострадал.

"В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в п. Волна. Погибших и пострадавших нет. Постояльцев гостиницы эвакуировали. Серьёзных разрушений инфраструктуры нет", — заявили в оперштабе.

Силы ПВО также отразили атаку дронов в Ейском районе и посёлке Афипский, где пострадавших и повреждений инфраструктуры, по предварительным данным, также не было.

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Минувшей ночью ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани Краснодарского края. Украинский дрон рухнул на частный дом и спровоцировал возгорание, в результате которого погиб один человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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