Оперштаб Кубани сообщил о массированной атаке БПЛА на регион

Несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. По информации оперативного штаба Кубани, в результате происшествия никто не пострадал.

"В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в п. Волна. Погибших и пострадавших нет. Постояльцев гостиницы эвакуировали. Серьёзных разрушений инфраструктуры нет", — заявили в оперштабе.

Силы ПВО также отразили атаку дронов в Ейском районе и посёлке Афипский, где пострадавших и повреждений инфраструктуры, по предварительным данным, также не было.