Оперштаб Кубани сообщил о массированной атаке БПЛА на регион
Оперштаб Кубани: Несколько муниципалитетов ночью подверглись массированной атаке ВСУ
Несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. По информации оперативного штаба Кубани, в результате происшествия никто не пострадал.
"В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в п. Волна. Погибших и пострадавших нет. Постояльцев гостиницы эвакуировали. Серьёзных разрушений инфраструктуры нет", — заявили в оперштабе.
Силы ПВО также отразили атаку дронов в Ейском районе и посёлке Афипский, где пострадавших и повреждений инфраструктуры, по предварительным данным, также не было.
Минувшей ночью ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани Краснодарского края. Украинский дрон рухнул на частный дом и спровоцировал возгорание, в результате которого погиб один человек.
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