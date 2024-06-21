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21 июня, 04:09

Над Севастополем сбили четыре украинских беспилотника

Губернатор Развожаев: Над Севастополем сбито четыре украинских БПЛА

Российские военные отражают атаку беспилотников в Севастополе. На данный момент известно о четырёх сбитых дронах ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Военные отражают вражескую атаку БПЛА. По предварительной информации, сбито уже четыре беспилотника. <…> По оперативной информации Спасательной службы, повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал", — написал чиновник в телеграм-канале.

После падения сбитых обломков в районе Монастырского шоссе загорелась трава, добавил Развожаев. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

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Минувшей ночью также несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. В частности, в Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в посёлке Волна, постояльцев гостиницы эвакуировали. БПЛА также были сбиты в Ейском районе и посёлке Афипский. Сообщалось, что ранения получили четыре человека. Позже стало известно о пожаре на Ильинском НПЗ в результате падения дрона, где пострадали два сотрудника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Оксана Попова
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