Над Севастополем сбили четыре украинских беспилотника
Губернатор Развожаев: Над Севастополем сбито четыре украинских БПЛА
Российские военные отражают атаку беспилотников в Севастополе. На данный момент известно о четырёх сбитых дронах ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Военные отражают вражескую атаку БПЛА. По предварительной информации, сбито уже четыре беспилотника. <…> По оперативной информации Спасательной службы, повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал", — написал чиновник в телеграм-канале.
После падения сбитых обломков в районе Монастырского шоссе загорелась трава, добавил Развожаев. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Минувшей ночью также несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. В частности, в Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в посёлке Волна, постояльцев гостиницы эвакуировали. БПЛА также были сбиты в Ейском районе и посёлке Афипский. Сообщалось, что ранения получили четыре человека. Позже стало известно о пожаре на Ильинском НПЗ в результате падения дрона, где пострадали два сотрудника.
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