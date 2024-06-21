Над Севастополем сбили четыре украинских беспилотника

Российские военные отражают атаку беспилотников в Севастополе. На данный момент известно о четырёх сбитых дронах ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Военные отражают вражескую атаку БПЛА. По предварительной информации, сбито уже четыре беспилотника. <…> По оперативной информации Спасательной службы, повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал", — написал чиновник в телеграм-канале.