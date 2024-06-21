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21 июня, 04:37

Один человек погиб в результате падения обломков БПЛА в Краснодаре

Кондратьев: Один человек погиб в результате падения обломков БПЛА в Краснодаре

Один из сотрудников котельной в Краснодаре погиб в результате падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников повреждённой котельной в Краснодаре. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, хотя понимаю, что нет таких слов, которые могут утешить в данной ситуации. Поручил главе Краснодара оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку", — написал чиновник в телеграм-канале.

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Напомним, что минувшей ночью несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. В частности, в Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в посёлке Волна, постояльцев гостиницы эвакуировали. БПЛА также были сбиты в Ейском районе и посёлке Афипский. Сообщалось, что ранения получили четыре человека. Позже стало известно о пожаре на Ильинском НПЗ в результате падения дрона, где пострадали два сотрудника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zhukovichby

Оксана Попова
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