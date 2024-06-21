Один человек погиб в результате падения обломков БПЛА в Краснодаре

Один из сотрудников котельной в Краснодаре погиб в результате падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников повреждённой котельной в Краснодаре. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, хотя понимаю, что нет таких слов, которые могут утешить в данной ситуации. Поручил главе Краснодара оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку", — написал чиновник в телеграм-канале.