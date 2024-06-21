Один человек погиб в результате падения обломков БПЛА в Краснодаре
Кондратьев: Один человек погиб в результате падения обломков БПЛА в Краснодаре
Один из сотрудников котельной в Краснодаре погиб в результате падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"В результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников повреждённой котельной в Краснодаре. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, хотя понимаю, что нет таких слов, которые могут утешить в данной ситуации. Поручил главе Краснодара оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку", — написал чиновник в телеграм-канале.
Напомним, что минувшей ночью несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. В частности, в Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в посёлке Волна, постояльцев гостиницы эвакуировали. БПЛА также были сбиты в Ейском районе и посёлке Афипский. Сообщалось, что ранения получили четыре человека. Позже стало известно о пожаре на Ильинском НПЗ в результате падения дрона, где пострадали два сотрудника.
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