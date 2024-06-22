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21 июня, 23:53

В Брянской области уничтожили два беспилотника ВСУ

Губернатор Богомаз: Два беспилотника ВСУ уничтожены в Брянской области

В Брянской области удалось пресечь попытку киевского режима совершить теракт при помощи двух беспилотников самолётного типа. Благодаря силам ПВО Минобороны РФ оба аппарата были уничтожены над Суражским районом. Об этом в телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

К счастью, никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают экстренные и оперативные службы.

"Спасибо нашим подразделениям ПВО", — подчеркнул Богомаз.

При обстреле Брянской области ранен мирный житель, повреждено шесть домовладений
При обстреле Брянской области ранен мирный житель, повреждено шесть домовладений

Ранее сообщалось, что в Брянской области два человека погибли при подрыве на мине. Местные жители зашли в приграничную запретную зону, несмотря на знаки, предупреждающие о минной опасности. Ещё один человек получил ранения и госпитализирован.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Esteban De Armas

Анатолий Симоненко
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