В Брянской области уничтожили два беспилотника ВСУ
Губернатор Богомаз: Два беспилотника ВСУ уничтожены в Брянской области
В Брянской области удалось пресечь попытку киевского режима совершить теракт при помощи двух беспилотников самолётного типа. Благодаря силам ПВО Минобороны РФ оба аппарата были уничтожены над Суражским районом. Об этом в телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
К счастью, никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают экстренные и оперативные службы.
"Спасибо нашим подразделениям ПВО", — подчеркнул Богомаз.
Ранее сообщалось, что в Брянской области два человека погибли при подрыве на мине. Местные жители зашли в приграничную запретную зону, несмотря на знаки, предупреждающие о минной опасности. Ещё один человек получил ранения и госпитализирован.
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