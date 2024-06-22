В Брянской области уничтожили два беспилотника ВСУ

В Брянской области удалось пресечь попытку киевского режима совершить теракт при помощи двух беспилотников самолётного типа. Благодаря силам ПВО Минобороны РФ оба аппарата были уничтожены над Суражским районом. Об этом в телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

К счастью, никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают экстренные и оперативные службы.

"Спасибо нашим подразделениям ПВО", — подчеркнул Богомаз.