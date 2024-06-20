При обстреле Брянской области ранен мирный житель, повреждено шесть домовладений
Богомаз: При обстреле Брянской области ранен мирный житель
ВСУ обстреляли село Сушаны Климовского района. В результате атаки один человек получил осколочное ранение, рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают помощь. По словам главы региона, предварительно, частично повреждено шесть жилых домовладений, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что в Брянской области два человека погибли при подрыве на мине. Местные жители зашли в приграничную запретную зону, несмотря на знаки, предупреждающие о минной опасности. Ещё один человек получил ранения и госпитализирован.
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