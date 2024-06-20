При обстреле Брянской области ранен мирный житель, повреждено шесть домовладений

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают помощь. По словам главы региона, предварительно, частично повреждено шесть жилых домовладений, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Брянской области два человека погибли при подрыве на мине. Местные жители зашли в приграничную запретную зону, несмотря на знаки, предупреждающие о минной опасности. Ещё один человек получил ранения и госпитализирован.