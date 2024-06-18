Двое жителей Брянской области погибли, подорвавшись на мине

В Брянской области два человека погибли при подрыве на мине. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"На территории Климовского района местные жители зашли в приграничную запретную зону, несмотря на знаки, предупреждающие о минной опасности. В результате подрыва на мине, к сожалению, двое жителей погибли на месте", — говорится в телеграм-канале Брянской области.

Ещё один человек получил ранения и госпитализирован, врачи оказали ему необходимую помощь. На месте происшествия работают оперативные службы. Богомаз призвал жителей проявлять бдительность и не посещать в приграничных районах территории, где установлены предупреждающие знаки с указанием минной опасности.