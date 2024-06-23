Над Брянской областью за вечер и ночь уничтожено 28 беспилотников ВСУ

Ещё девять украинских беспилотников поражено силами противовоздушной обороны ВС РФ в небе над Брянской областью ночью 23 июня. Суммарно за последние несколько часов российские зенитчики уничтожили над регионом 24 дрона.

"Четыре беспилотника сбито над территорией Дубровского района, два — над Брянским районом. По одному БПЛА уничтожено над территориями Клинцовского района, Новозыбковского и Стародубского муниципальных округов", — озвучил актуальную информацию губернатор Александр Богомаз, добавив позднее об уничтожении ещё двух БПЛА над Суражским районом.