Над Брянской областью за вечер и ночь уничтожено 28 беспилотников ВСУ
Ещё девять украинских беспилотников поражено силами противовоздушной обороны ВС РФ в небе над Брянской областью ночью 23 июня. Суммарно за последние несколько часов российские зенитчики уничтожили над регионом 24 дрона.
"Четыре беспилотника сбито над территорией Дубровского района, два — над Брянским районом. По одному БПЛА уничтожено над территориями Клинцовского района, Новозыбковского и Стародубского муниципальных округов", — озвучил актуальную информацию губернатор Александр Богомаз, добавив позднее об уничтожении ещё двух БПЛА над Суражским районом.
Чиновник отметил, что в результате падения обломков БПЛА никто не пострадал. Экстренные службы уже приступили к ликвидации последствий отражённой атаки. Всего же, судя по сообщениям Богомаза, за вечер и ночь было сбито 28 украинских дронов.
Украинские боевики начали "прощупывать" расчёты российских зенитных комплексов ещё вечером 21 июня. А после ВСУ направили на Брянск целый рой беспилотников в количестве 12 единиц. К счастью, ни один из дронов не достиг цели.
Telegram / Минобороны России