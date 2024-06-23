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Регион
23 июня, 00:15

Над Брянской областью за вечер и ночь уничтожено 28 беспилотников ВСУ

Ещё девять украинских беспилотников поражено силами противовоздушной обороны ВС РФ в небе над Брянской областью ночью 23 июня. Суммарно за последние несколько часов российские зенитчики уничтожили над регионом 24 дрона.

"Четыре беспилотника сбито над территорией Дубровского района, два — над Брянским районом. По одному БПЛА уничтожено над территориями Клинцовского района, Новозыбковского и Стародубского муниципальных округов", — озвучил актуальную информацию губернатор Александр Богомаз, добавив позднее об уничтожении ещё двух БПЛА над Суражским районом.

Чиновник отметил, что в результате падения обломков БПЛА никто не пострадал. Экстренные службы уже приступили к ликвидации последствий отражённой атаки. Всего же, судя по сообщениям Богомаза, за вечер и ночь было сбито 28 украинских дронов.

Богомаз: Разведывательный беспилотник ВСУ сбит в Брянской области
Богомаз: Разведывательный беспилотник ВСУ сбит в Брянской области

Украинские боевики начали "прощупывать" расчёты российских зенитных комплексов ещё вечером 21 июня. А после ВСУ направили на Брянск целый рой беспилотников в количестве 12 единиц. К счастью, ни один из дронов не достиг цели.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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