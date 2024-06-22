Богомаз: Разведывательный беспилотник ВСУ сбит в Брянской области

"Разведывательный беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — говорится в его телеграм-канале.

В Минобороны РФ подтвердили информацию, отметив, что попытка ВСУ атаковать область при помощи дрона была пресечена около 17:15 по московскому времени.

Как рассказывал Life.ru, в ночь на 22 июня над Россией сбили пять украинских беспилотников. По данным МО, по два дрона было поражено над Брянской и Смоленской областями. Ещё один БПЛА уничтожен над акваторией Азовского моря.