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22 июня, 14:55

Богомаз: Разведывательный беспилотник ВСУ сбит в Брянской области

Российские средства противовоздушной обороны поразили украинский разведывательный беспилотник в небе над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Разведывательный беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — говорится в его телеграм-канале.

В Минобороны РФ подтвердили информацию, отметив, что попытка ВСУ атаковать область при помощи дрона была пресечена около 17:15 по московскому времени.

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Как рассказывал Life.ru, в ночь на 22 июня над Россией сбили пять украинских беспилотников. По данным МО, по два дрона было поражено над Брянской и Смоленской областями. Ещё один БПЛА уничтожен над акваторией Азовского моря.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Николь Вербер
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