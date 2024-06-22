В Донецке прогремело более 20 взрывов 22 июня, 09:50 ВСУ пытались атаковать Донецк. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В Донецке раздалось свыше 20 мощных взрывов после начавшейся атаки ВСУ, система ПВО уничтожает вражеские снаряды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента на месте событий.

В оперативных службах ДНР подтвердили, что работает система ПВО. После неудавшейся первой попытки украинская армия вновь попробовала ударить по Донецку. Сведения о пострадавших уточняются. Мэр города Алексей Кулемзин призвал горожан не покидать укрытия. По его данным, ВСУ вели обстрел Куйбышевского и Петровского районов. К настоящему времени есть сведения об одном пострадавшем.

Ранее сообщалось, что в Брянской области два человека погибли при подрыве на мине. Местные жители зашли в приграничную запретную зону, несмотря на знаки, предупреждающие о минной опасности. Ещё один человек получил ранения и госпитализирован.

Авторы Татьяна Миссуми