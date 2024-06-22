Над Россией ночью сбили пять украинских беспилотников
Пять дронов сбито за ночь над Азовским морем, Брянской и Смоленской областями
Пять украинских беспилотников уничтожено за ночь российскими силами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По два дрона сбито над Брянской и Смоленской областями. Ещё один БПЛА уничтожен над акваторией Азовского моря.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ устроили блэкаут Энергодару, ударив по последней функционирующей подстанции. Никто не пострадал, но основная часть города осталась без света и воды.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Naeblys