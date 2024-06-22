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22 июня, 04:36

Над Россией ночью сбили пять украинских беспилотников

Пять дронов сбито за ночь над Азовским морем, Брянской и Смоленской областями

Пять украинских беспилотников уничтожено за ночь российскими силами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По два дрона сбито над Брянской и Смоленской областями. Ещё один БПЛА уничтожен над акваторией Азовского моря.

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Ранее Life.ru писал, что ВСУ устроили блэкаут Энергодару, ударив по последней функционирующей подстанции. Никто не пострадал, но основная часть города осталась без света и воды.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Naeblys

Артур Лапсаков
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