Над Россией ночью сбили пять украинских беспилотников

Пять украинских беспилотников уничтожено за ночь российскими силами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По два дрона сбито над Брянской и Смоленской областями. Ещё один БПЛА уничтожен над акваторией Азовского моря.