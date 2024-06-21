ВСУ устроили блэкаут городу с самой большой атомной электростанцией в Европе

Вооружённые силы Украины атаковали последнюю функционирующую подстанцию в запорожском Энергодаре. В результате удара БПЛА электроустановка получила повреждения и вышла из строя, оставив основную часть города без света и воды, рассказал глава населённого пункта Эдуард Сеновоз.