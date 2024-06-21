ВСУ устроили блэкаут городу с самой большой атомной электростанцией в Европе
Энергодар остался без света в результате удара ВСУ по подстанции
Вооружённые силы Украины атаковали последнюю функционирующую подстанцию в запорожском Энергодаре. В результате удара БПЛА электроустановка получила повреждения и вышла из строя, оставив основную часть города без света и воды, рассказал глава населённого пункта Эдуард Сеновоз.
"Никто не пострадал. Основная часть города сейчас находится без света и воды. Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрела", — написал чиновник в Telegram.
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