ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 19:16

ВСУ устроили блэкаут городу с самой большой атомной электростанцией в Европе

Энергодар остался без света в результате удара ВСУ по подстанции

Вооружённые силы Украины атаковали последнюю функционирующую подстанцию в запорожском Энергодаре. В результате удара БПЛА электроустановка получила повреждения и вышла из строя, оставив основную часть города без света и воды, рассказал глава населённого пункта Эдуард Сеновоз.

"Никто не пострадал. Основная часть города сейчас находится без света и воды. Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрела", — написал чиновник в Telegram.

Энергодар, где находится ЗАЭС, остался без света из-за атаки украинских дронов
Энергодар, где находится ЗАЭС, остался без света из-за атаки украинских дронов

Напомним, что основная подстанция "Луч", которая обеспечивала Энергодар и ближайшие населённые пункты электричеством, была полностью уничтожена ВСУ 19 июня. Произошедшее оказало негативное влияние на ядерную безопасность, считают в МАГАТЭ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров