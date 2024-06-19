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19 июня, 17:28

Энергодар, где находится ЗАЭС, остался без света из-за атаки украинских дронов

В Энергодаре, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), произошло аварийное отключение электроэнергии из-за атаки украинских дронов на подстанцию. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Причина аварийного отключения электроэнергии — попадание вражеских БПЛА по подстанции "Луч". ВСУ опять проводят террористические атаки и бьют по гражданской, социально значимой инфраструктуре", — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты работают над скорейшим восстановлением подачи электроэнергии, добавили в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС нарушены все семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ. Критическая ситуация возникла из-за регулярных обстрелов объекта украинскими военными.

"Мы не можем": В МАГАТЭ объяснили, почему не обвиняют Украину в ударах по ЗАЭС
"Мы не можем": В МАГАТЭ объяснили, почему не обвиняют Украину в ударах по ЗАЭС
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ТАСС / Александр Полегенько

Наталья Исакова
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