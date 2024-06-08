Украинские военные обстреляли Энергодар, запустив снаряд в район администрации
Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина: ВСУ обстреляли Энергодар, пострадавших нет
Вооружённые силы Украины в субботу, 8 июня, обстреляли Энергодар в Запорожской области. Об этом заявила директор по коммуникациям местной атомной электростанции (АЭС) Евгения Яшина.
"Украинские боевики обстреляли город Энергодар с использованием артиллерии. Был выпущен один снаряд в район администрации. Пострадавших нет", — отметила она в беседе с РИА "Новости".
Напомним, Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра недалеко от Энергодара. Станция является крупнейшей по количеству блоков и установленной мощности в Европе.
Энергодар и ЗАЭС, в частности, находятся под постоянными обстрелами ВСУ. Одна из последних массированных атак произошла 29 мая. Вражеские беспилотники кружили над автодорогами у населённого пункта. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что на ЗАЭС нарушены все семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ.
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