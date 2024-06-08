Украинские военные обстреляли Энергодар, запустив снаряд в район администрации

Вооружённые силы Украины в субботу, 8 июня, обстреляли Энергодар в Запорожской области. Об этом заявила директор по коммуникациям местной атомной электростанции (АЭС) Евгения Яшина.

"Украинские боевики обстреляли город Энергодар с использованием артиллерии. Был выпущен один снаряд в район администрации. Пострадавших нет", — отметила она в беседе с РИА "Новости".

Напомним, Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра недалеко от Энергодара. Станция является крупнейшей по количеству блоков и установленной мощности в Европе.