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8 июня, 17:55

Украинские военные обстреляли Энергодар, запустив снаряд в район администрации

Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина: ВСУ обстреляли Энергодар, пострадавших нет

Вооружённые силы Украины в субботу, 8 июня, обстреляли Энергодар в Запорожской области. Об этом заявила директор по коммуникациям местной атомной электростанции (АЭС) Евгения Яшина.

"Украинские боевики обстреляли город Энергодар с использованием артиллерии. Был выпущен один снаряд в район администрации. Пострадавших нет", — отметила она в беседе с РИА "Новости".

Напомним, Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра недалеко от Энергодара. Станция является крупнейшей по количеству блоков и установленной мощности в Европе.

ВСУ пять раз ударили по району водозабора в Энергодаре, ранено два человека
ВСУ пять раз ударили по району водозабора в Энергодаре, ранено два человека

Энергодар и ЗАЭС, в частности, находятся под постоянными обстрелами ВСУ. Одна из последних массированных атак произошла 29 мая. Вражеские беспилотники кружили над автодорогами у населённого пункта. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что на ЗАЭС нарушены все семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ.

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Никита Осипов
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