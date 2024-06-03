Гросси: На ЗАЭС нарушены все семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ

Ситуация на Запорожской атомной электростанции остаётся нестабильной. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Он подчеркнул, что на ЗАЭС все семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ частично или полностью нарушены.