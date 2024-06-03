Гросси: На ЗАЭС нарушены все семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ
Запорожская АЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально
Ситуация на Запорожской атомной электростанции остаётся нестабильной. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Он подчеркнул, что на ЗАЭС все семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ частично или полностью нарушены.
"Все семь столпов ядерной безопасности полностью или частично подорваны", — заявил Гросси в ходе своего заявления на Совете управляющих МАГАТЭ в Вене.
При этом Рафаэль Гросси якобы за отсутствием доказательств не указывает на вину ВСУ в обстрелах Запорожской АЭС. В РФ ранее заявляли, что причастность Украины к обстрелам очевидна, а МАГАТЭ и Гросси занимаются обелением киевского режима.