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Регион
19 мая, 13:52

Рогов: МАГАТЭ пытается обелить ВСУ, устраивающие обстрелы Запорожской АЭС

Запорожская АЭС. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Запорожская АЭС. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Причастность ВСУ к обстрелам очевидна, а Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и его глава Рафаэль Гросси занимаются обелением киевского режима. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

"Подобные заявления со стороны Гросси — политические игры и попытка обелить преступный режим [Владимира] Зеленского... В МАГАТЭ фактически поощряют угрозу ядерного терроризма, которая исходит от режима Зеленского. Ведь всем очевидно, что к атакам причастны боевики ВСУ", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Рогов даже указал на район, из которого противник ведёт обстрелы и запускает беспилотники. По его словам, для этого используется подконтрольная ВСУ часть правобережья Днепропетровской области — Никополь, Марганец и их пригороды.

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Напомним, Рафаэль Гросси пообещал прямо указать на вину ВСУ в обстрелах Запорожской АЭС, если появятся "достаточные" доказательства этого. По его словам, этому мешает траектория тех же беспилотников, которые можно запустить с любого направления.

Матвей Константинов
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