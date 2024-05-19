Причастность ВСУ к обстрелам очевидна, а Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и его глава Рафаэль Гросси занимаются обелением киевского режима. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

"Подобные заявления со стороны Гросси — политические игры и попытка обелить преступный режим [Владимира] Зеленского... В МАГАТЭ фактически поощряют угрозу ядерного терроризма, которая исходит от режима Зеленского. Ведь всем очевидно, что к атакам причастны боевики ВСУ", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Рогов даже указал на район, из которого противник ведёт обстрелы и запускает беспилотники. По его словам, для этого используется подконтрольная ВСУ часть правобережья Днепропетровской области — Никополь, Марганец и их пригороды.