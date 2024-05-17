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16 мая, 21:13

Эксперты МАГАТЭ не нашли следов запуска БПЛА с территории Запорожской АЭС

Специалисты Международного агентства по атомной энергии произвели обход территории АЭС в запорожском Энергодаре. Экспертам не удалось найти следов тяжёлого вооружения или площадок для запуска военных дронов, сказано в заявлении МАГАТЭ.

"Они не заметили никакого тяжёлого оружия или признаков того, что с ЗАЭС могли быть запущены беспилотники", — подчеркнули в агентстве, добавив, что сотрудники всё ещё не имеют доступа во все помещения станции.

В МАГАТЭ призвали немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС
В МАГАТЭ призвали немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию на атомной электростанции непредсказуемой. Если удары по ЗАЭС со стороны ВСУ продолжатся, мир рискует столкнуться с новой ядерной катастрофой, считает постпред РФ в ООН Василий Небензя.

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Telegram / ЗАЭС. Официально

Илья Пушкарев
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