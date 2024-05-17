Эксперты МАГАТЭ не нашли следов запуска БПЛА с территории Запорожской АЭС

Специалисты Международного агентства по атомной энергии произвели обход территории АЭС в запорожском Энергодаре. Экспертам не удалось найти следов тяжёлого вооружения или площадок для запуска военных дронов, сказано в заявлении МАГАТЭ.

"Они не заметили никакого тяжёлого оружия или признаков того, что с ЗАЭС могли быть запущены беспилотники", — подчеркнули в агентстве, добавив, что сотрудники всё ещё не имеют доступа во все помещения станции.