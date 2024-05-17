Эксперты МАГАТЭ не нашли следов запуска БПЛА с территории Запорожской АЭС
Специалисты Международного агентства по атомной энергии произвели обход территории АЭС в запорожском Энергодаре. Экспертам не удалось найти следов тяжёлого вооружения или площадок для запуска военных дронов, сказано в заявлении МАГАТЭ.
"Они не заметили никакого тяжёлого оружия или признаков того, что с ЗАЭС могли быть запущены беспилотники", — подчеркнули в агентстве, добавив, что сотрудники всё ещё не имеют доступа во все помещения станции.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию на атомной электростанции непредсказуемой. Если удары по ЗАЭС со стороны ВСУ продолжатся, мир рискует столкнуться с новой ядерной катастрофой, считает постпред РФ в ООН Василий Небензя.
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