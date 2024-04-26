В МАГАТЭ рассказали о непредсказуемой ситуации на Запорожской АЭС

В Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ) уже неделю не фиксировали новые атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Как заявил глава агентства Рафаэль Гросси, несмотря на это, ситуация на данном объекте остаётся непредсказуемой.

"Мы не получали сообщений о новых атаках беспилотников после инцидента, произошедшего неделю назад, что не может не радовать. Однако по опыту мы знаем, что ситуация может резко измениться в худшую сторону в любую минуту. Она остаётся крайне непредсказуемой", — заявил Гросси.