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25 апреля, 23:25

В МАГАТЭ рассказали о непредсказуемой ситуации на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси считает, что ситуация на ЗАЭС остаётся непредсказуемой

В Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ) уже неделю не фиксировали новые атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Как заявил глава агентства Рафаэль Гросси, несмотря на это, ситуация на данном объекте остаётся непредсказуемой.

"Мы не получали сообщений о новых атаках беспилотников после инцидента, произошедшего неделю назад, что не может не радовать. Однако по опыту мы знаем, что ситуация может резко измениться в худшую сторону в любую минуту. Она остаётся крайне непредсказуемой", — заявил Гросси.

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Ранее Life.ru писал, что 18 апреля ВСУ снова атаковали уникальный тренажёрный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный макет реакторного зала. Впоследствии в МАГАТЭ сообщили, что агентство было проинформировано об этом случае.

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Telegram / ЗАЭС. Официально

Алексей Соловьёв
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