ВСУ снова атаковали уникальный тренажёрный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный макет реакторного зала. Об этом сообщается в телеграм-канале станции в четверг, 18 апреля.

Дрон был нейтрализован как раз над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где и находится уникальный тренажёр. В результате атаки никто не пострадал.

"Уже две недели ВСУ атакуют как город Энергодар, так и Запорожскую атомную станцию. Бьют как по станции, так и по объектам её инфраструктуры, тем самым создавая угрозу ядерной безопасности", — сообщается в телеграм-канале ЗАЭС.