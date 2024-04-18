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18 апреля, 09:35

ВСУ снова атаковали уникальный тренажёрный центр Запорожской АЭС

ВСУ снова атаковали уникальный тренажёрный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный макет реакторного зала. Об этом сообщается в телеграм-канале станции в четверг, 18 апреля.

Дрон был нейтрализован как раз над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где и находится уникальный тренажёр. В результате атаки никто не пострадал.

"Уже две недели ВСУ атакуют как город Энергодар, так и Запорожскую атомную станцию. Бьют как по станции, так и по объектам её инфраструктуры, тем самым создавая угрозу ядерной безопасности", — сообщается в телеграм-канале ЗАЭС.

В МАГАТЭ призвали немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС
В МАГАТЭ призвали немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС

Напомним, что ВСУ с начала месяца существенно обостряют обстановку вокруг Запорожской АЭС. В последнее время Киев несколько раз атаковал станцию. Помимо нескольких ударов по одному из энергоблоков 9 апреля беспилотник впервые ударил по крыше уникального тренажёрного центра ЗАЭС. Российская сторона неоднократно предупреждала Киев о последствиях этих действий, ведь ядерный инцидент на ЗАЭС затронет Украину и часть Европы. Постпред России при ООН Василий Небензя предрёк настоящую ядерную катастрофу из-за украинских ударов по ЗАЭС и в очередной раз осудил действия Украины.

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Telegram / ЗАЭС. Официально

Марина Калегина
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