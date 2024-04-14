Карчаа: Ядерный инцидент на ЗАЭС затронет Украину и часть Европы
Один из энергоблоков Запорожской АЭС. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Спрогнозировать последствия ядерного инцидента на Запорожской АЭС (ЗАЭС), который могут вызвать удары ВСУ, сложно, однако ясно одно: они окажутся тяжёлыми не только для России, но и для значительной части Украины и целого ряда стран Восточной Европы. Об этом заявил руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна "Росэнергоатом", депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа. По его словам, спровоцировав инцидент, Киев хочет вынудить РФ покинуть территорию станции.
"Вариант дальнейшего развития событий — создание "мирового шума", обвинения России в безответственном отношении к обеспечению ядерной безопасности, объявление Энергодара и прилегающей территории зоной опасности для многих государств, требования ввода международных сил туда и вывода российских войск. Уж очень им нужна эта территория. Вот они и не гнушаются никакими средствами, даже совершенно безумными", — пояснил он в беседе с ТАСС.
В то же время энергоблоки станции, указал Карчаа, рассчитаны на падение боевого самолёта, пикирующего под углом 45 градусов. Однако не все объекты ЗАЭС так прочны, признал он. Как уточнил Карчаа, удары БПЛА для энергоблока не несут критической опасности, но ряд объектов станции, в том числе хранилище делящихся материалов, не имеют такой защиты.
Напомним, ВСУ снова обостряют обстановку вокруг Запорожской АЭС. В последнее время Киев несколько раз атаковал станцию. Помимо нескольких ударов по одному из энергоблоков, 9 апреля беспилотник ударил по крыше уникального тренажёрного центра ЗАЭС. Никто не пострадал. На данный момент все энергоблоки переведены в режим "холодного останова". Ренат Карчаа называл украинские атаки на ЗАЭС государственным терроризмом.