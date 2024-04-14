Карчаа: Ядерный инцидент на ЗАЭС затронет Украину и часть Европы

Спрогнозировать последствия ядерного инцидента на Запорожской АЭС (ЗАЭС), который могут вызвать удары ВСУ, сложно, однако ясно одно: они окажутся тяжёлыми не только для России, но и для значительной части Украины и целого ряда стран Восточной Европы. Об этом заявил руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна "Росэнергоатом", депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа. По его словам, спровоцировав инцидент, Киев хочет вынудить РФ покинуть территорию станции.

"Вариант дальнейшего развития событий — создание "мирового шума", обвинения России в безответственном отношении к обеспечению ядерной безопасности, объявление Энергодара и прилегающей территории зоной опасности для многих государств, требования ввода международных сил туда и вывода российских войск. Уж очень им нужна эта территория. Вот они и не гнушаются никакими средствами, даже совершенно безумными", — пояснил он в беседе с ТАСС.