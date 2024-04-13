Карчаа: Последние атаки ВСУ на ЗАЭС являются государственным терроризмом
Запорожская АЭС. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Последние украинские атаки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) являются актами государственного терроризма. Об этом заявил руководитель Проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна "Росэнергоатом", депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.
"Последние атаки украинского режима на Запорожскую АЭС, вне всяких сомнений, являют собой очередное доказательство того, что мы имеем дело с терроризмом на государственном уровне", — сказал он в интервью ТАСС.
По словам собеседника агентства, теракты, украинские удары по территории России и атаки дронов на ЗАЭС являются звеньями одной преступной цепи. Так, одной из ключевых целей Киева, как и в случае с "Крокусом", является стремление запугать и посеять панику среди россиян, чтобы расшатать ситуацию внутри государства.
Напомним, ВСУ снова накаляют обстановку вокруг Запорожской АЭС. За последнее время противник предпринял несколько попыток атаковать станцию, в последний раз — 9 апреля. Тогда дрон ударил по крыше уникального тренажёрного центра ЗАЭС. Пострадавших нет. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что обстановка на станции была очень близка к ядерной катастрофе. На данный момент все энергоблоки ЗАЭС переведены в режим "холодного останова".