Карчаа: Последние атаки ВСУ на ЗАЭС являются государственным терроризмом

Последние украинские атаки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) являются актами государственного терроризма. Об этом заявил руководитель Проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна "Росэнергоатом", депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

"Последние атаки украинского режима на Запорожскую АЭС, вне всяких сомнений, являют собой очередное доказательство того, что мы имеем дело с терроризмом на государственном уровне", — сказал он в интервью ТАСС.