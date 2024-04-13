Все энергоблоки Запорожской АЭС перевели в режим "холодного останова"

Реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской АЭС утром 13 апреля переведена в состояние "холодный останов". Об этом сообщили в пресс-службе станции, отметив, что работы выполнены штатно.

Как утверждается, нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксированы. Радиационный фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения не изменился и находится в пределах природных значений.

"Теперь все шесть блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодный останов". Напомним, "холодный останов" — это безопасное состояние реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды", — подчеркнули в пресс-службе ЗАЭС.