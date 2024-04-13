Все энергоблоки Запорожской АЭС перевели в режим "холодного останова"
Энергоблок № 4 Запорожской АЭС перевели в режим "холодного останова"
Четвёртый энергоблок Запорожской АЭС. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской АЭС утром 13 апреля переведена в состояние "холодный останов". Об этом сообщили в пресс-службе станции, отметив, что работы выполнены штатно.
Как утверждается, нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксированы. Радиационный фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения не изменился и находится в пределах природных значений.
"Теперь все шесть блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодный останов". Напомним, "холодный останов" — это безопасное состояние реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды", — подчеркнули в пресс-службе ЗАЭС.
С сентября 2022 года все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них ранее находились в состоянии "холодный останов", а один — в состоянии "горячий останов".
Напомним, обстановка вокруг Запорожской АЭС вновь становится более напряжённой из-за действий украинских войск, которые 7 апреля нанесли по станции удары с помощью ударных дронов. Атаке подвергся район, в котором располагаются грузовой порт и столовая, грузовик получил повреждения. Впоследствии ВСУ нанесли удар по куполу шестого энергоблока. На радиационный фон это не повлияло, но трое сотрудников станции получили ранения, состояние одного из них тяжёлое. 8 апреля украинский беспилотник упал на ту же цель — энергоблок № 6. К счастью, на этот раз никто не пострадал, а взрывную часть успешно обезвредили. А 9 апреля стало известно об очередном ударе украинского дрона по станции. Прилёт пришёлся по крыше корпуса уникального тренажёрного центра ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный макет реакторного зала. В результате атаки никто не пострадал. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что после этих ударов обстановка на станции была очень близка к ядерной катастрофе.