На сессии МАГАТЭ призвали Украину к ответу за опасные атаки на Запорожскую АЭС

Представители Украины на внеочередном заседании Совета управляющих МАГАТЭ попытались объяснить атаки, которым 7 апреля подверглась Запорожская атомная электростанция, "российской операцией под чужим флагом", но были весьма неубедительны. Об этом журналистам сообщил представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"По моим впечатлениям, я, конечно, не могу дать точную статистику, абсолютное большинство тех, кто участвовал в сегодняшнем заседании, понимают, что обстрелы совершили украинцы. Хотя последние предсказуемо твердят, что это "российская операция под фальшивым флагом", и, как всегда, в пропагандистских целях переводят стрелки с себя на нас. Но это звучало у них очень неубедительно", — сказал журналистам дипломат.

Само заседание он оценил положительно, так как в ходе него удалось обратить внимание участников на опасные действия украинской стороны на ЗАЭС. Постпред добавил, что Россия в ходе сессии призвала Незалежную остановить удары по атомной электростанции, использовав простые аргументы: к соблюдению ядерной безопасности необходимо подходить со всей ответственностью, огонь по ядерным объектам недопустим — это соответствует принципам, сформулированным главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.