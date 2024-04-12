На сессии МАГАТЭ призвали Украину к ответу за опасные атаки на Запорожскую АЭС
Постпред Ульянов: На сессии МАГАТЭ Киев пытался обвинить Москву в ударах по ЗАЭС
Представители Украины на внеочередном заседании Совета управляющих МАГАТЭ попытались объяснить атаки, которым 7 апреля подверглась Запорожская атомная электростанция, "российской операцией под чужим флагом", но были весьма неубедительны. Об этом журналистам сообщил представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"По моим впечатлениям, я, конечно, не могу дать точную статистику, абсолютное большинство тех, кто участвовал в сегодняшнем заседании, понимают, что обстрелы совершили украинцы. Хотя последние предсказуемо твердят, что это "российская операция под фальшивым флагом", и, как всегда, в пропагандистских целях переводят стрелки с себя на нас. Но это звучало у них очень неубедительно", — сказал журналистам дипломат.
Само заседание он оценил положительно, так как в ходе него удалось обратить внимание участников на опасные действия украинской стороны на ЗАЭС. Постпред добавил, что Россия в ходе сессии призвала Незалежную остановить удары по атомной электростанции, использовав простые аргументы: к соблюдению ядерной безопасности необходимо подходить со всей ответственностью, огонь по ядерным объектам недопустим — это соответствует принципам, сформулированным главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
В то же время открыто осуждать действия киевского режима страны Запада не готовы, да и МАГАТЭ тоже уклоняется от заявлений о виновнике атаки — в их глазах у украинцев статус "неприкасаемых", о которых нельзя говорить в негативном ключе, так как они жертвы. Таким образом, Украина получила карт-бланш на любое безрассудство, как, например, удары по атомной электростанции. Остаётся надеяться, что по итогам внеочередной сессии атаки по ЗАЭС прекратятся.
Напомним, обстановка вокруг ЗАЭС вновь становится более напряжённой из-за действий украинских войск, которые 7 апреля нанесли по станции удары с помощью ударных БПЛА. Атаке подвергся район, в котором располагаются грузовой порт и столовая, грузовой автомобиль получил повреждения. Впоследствии ВСУ нанесли удар по куполу шестого энергоблока. На радиационный фон это не повлияло, но трое сотрудников станции получили ранения, состояние одного из них тяжёлое. 8 апреля украинский беспилотник упал на ту же цель — энергоблок № 6. К счастью, на этот раз никто не пострадал, а взрывную часть успешно обезвредили. Гросси заявил, что после этих ударов обстановка на станции была очень близка к ядерной катастрофе.
ТАСС / Алексей Коновалов