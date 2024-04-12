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12 апреля, 06:10

На сессии МАГАТЭ призвали Украину к ответу за опасные атаки на Запорожскую АЭС

Постпред Ульянов: На сессии МАГАТЭ Киев пытался обвинить Москву в ударах по ЗАЭС

Представители Украины на внеочередном заседании Совета управляющих МАГАТЭ попытались объяснить атаки, которым 7 апреля подверглась Запорожская атомная электростанция, "российской операцией под чужим флагом", но были весьма неубедительны. Об этом журналистам сообщил представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"По моим впечатлениям, я, конечно, не могу дать точную статистику, абсолютное большинство тех, кто участвовал в сегодняшнем заседании, понимают, что обстрелы совершили украинцы. Хотя последние предсказуемо твердят, что это "российская операция под фальшивым флагом", и, как всегда, в пропагандистских целях переводят стрелки с себя на нас. Но это звучало у них очень неубедительно", сказал журналистам дипломат.

Само заседание он оценил положительно, так как в ходе него удалось обратить внимание участников на опасные действия украинской стороны на ЗАЭС. Постпред добавил, что Россия в ходе сессии призвала Незалежную остановить удары по атомной электростанции, использовав простые аргументы: к соблюдению ядерной безопасности необходимо подходить со всей ответственностью, огонь по ядерным объектам недопустим — это соответствует принципам, сформулированным главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

В то же время открыто осуждать действия киевского режима страны Запада не готовы, да и МАГАТЭ тоже уклоняется от заявлений о виновнике атаки — в их глазах у украинцев статус "неприкасаемых", о которых нельзя говорить в негативном ключе, так как они жертвы. Таким образом, Украина получила карт-бланш на любое безрассудство, как, например, удары по атомной электростанции. Остаётся надеяться, что по итогам внеочередной сессии атаки по ЗАЭС прекратятся.

Российский дипломат заявил, что наша страна никогда не атаковала ядерные объекты на Украине
Российский дипломат заявил, что наша страна никогда не атаковала ядерные объекты на Украине

Напомним, обстановка вокруг ЗАЭС вновь становится более напряжённой из-за действий украинских войск, которые 7 апреля нанесли по станции удары с помощью ударных БПЛА. Атаке подвергся район, в котором располагаются грузовой порт и столовая, грузовой автомобиль получил повреждения. Впоследствии ВСУ нанесли удар по куполу шестого энергоблока. На радиационный фон это не повлияло, но трое сотрудников станции получили ранения, состояние одного из них тяжёлое. 8 апреля украинский беспилотник упал на ту же цель — энергоблок № 6. К счастью, на этот раз никто не пострадал, а взрывную часть успешно обезвредили. Гросси заявил, что после этих ударов обстановка на станции была очень близка к ядерной катастрофе.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Юрий Лысенко
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