Российский дипломат заявил, что наша страна никогда не атаковала ядерные объекты на Украине

Россия не собирается и никогда не планировала атаковать ядерные объекты на территории Украины, отлично понимая последствия такого шага. Об этом заявил в понедельник, 8 апреля постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя планы сооружения Украиной новых энергоблоков своих АЭС. По его словам, строить или нет, — это дело самой Украины, наша страна в это не вмешивается.

"Россия никогда не атаковала ядерные объекты на территории Украины и не собирается этого делать. Мы отлично понимаем возможные негативные последствия", - сказал дипломат в эфире "России — 24".