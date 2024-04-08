Российский дипломат заявил, что наша страна никогда не атаковала ядерные объекты на Украине
Постпред РФ в Вене Ульянов: Мы никогда не атаковали ядерные объекты на Украине
Россия не собирается и никогда не планировала атаковать ядерные объекты на территории Украины, отлично понимая последствия такого шага. Об этом заявил в понедельник, 8 апреля постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя планы сооружения Украиной новых энергоблоков своих АЭС. По его словам, строить или нет, — это дело самой Украины, наша страна в это не вмешивается.
"Россия никогда не атаковала ядерные объекты на территории Украины и не собирается этого делать. Мы отлично понимаем возможные негативные последствия", - сказал дипломат в эфире "России — 24".
К сожалению, киевский режим такой сознательностью похвастаться не может. Так, 7 апреля украинские дроны-камикадзе атаковали грузовой порт и столовую, повредив грузовик, а позднее под прицел Киева попал купол шестого энергоблока. Радиационный фон не изменился, однако пострадали три сотрудника ЗАЭС, один из которых — в тяжёлом состоянии. Сегодня, 8 апреля, была предпринята новая попытка атаки.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ