Захарову шокировала реакция Запада на ядерный террор Украины, угрожающий всей Европе Захарова назвала безрассудными слова Борреля, не связавшего атаки на ЗАЭС с ВСУ 10 апреля, 09:24 ЗАЭС подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Запад боится признать очевидный факт, что обстрелы Запорожской АЭС проводятся киевским режимом. Об этом сказала в своей авторской программе на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, который назвал "безрассудными" атаки БПЛА на станцию, угрожающие "опасным ядерным инцидентом".

"Безрассудно заявлять о том, что атаки на Запорожскую АЭС не носят привязки к киевскому режиму. Вот что безрассудно. Но при этом совершенно очевидно, почему это делают Запад и те, кто находятся под его влиянием", — заявила Захарова.

Она пояснила, что как только Запад публично назовёт авторов обстрелов ЗАЭС, то сразу рухнет миф о "демократической" Украине и "миролюбивом" Владимире Зеленском. Поэтому, по её словам, европейские политики продолжают обходить тот факт, что ВСУ прямой наводкой бьют по АЭС. Кроме того, в этом случае мировое сообщество задастся вопросом, так куда уходят западные деньги, отсылаемые Киеву.

"А следующим будет вопрос: "Есть ли гарантии, что, если вы не дадите Зеленскому следующий транш, он не увеличит количество атак, чтобы шантажировать Запад? И этой гарантии нет. Потому что монстр уже Западом вскормлен, он уже выведен на мировую арену, ему уже выписана индульгенция на будущее", — отметила Захарова.

Она убеждена, что Запад "зомбирует" себя разговорами об "опасных инцидентах", стараясь не думать о том, что все эти обстрелы ведутся ВСУ на иностранные деньги. Дипломат напомнила европейцам, что атаки украинских военных по АЭС вообще-то производятся на одном с ними континенте, а значит последствия ударов коснутся всех.

Авторы Татьяна Миссуми