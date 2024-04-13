Дрон-камикадзе ВСУ ударил по первому микрорайону Энергодара

Украинские войска ударили дроном-камикадзе по первому микрорайону Энергодара, в котором находится Запорожская АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. По её словам, пострадавших в результате атаки нет.

"У нас был прилёт в 1-м микрорайоне Энергодара дроном-камикадзе. Информации по пострадавшим не поступало", — приводит ТАСС слова Яшиной.