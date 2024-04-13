Дрон-камикадзе ВСУ ударил по первому микрорайону Энергодара
Украинские войска ударили дроном-камикадзе по первому микрорайону Энергодара, в котором находится Запорожская АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. По её словам, пострадавших в результате атаки нет.
"У нас был прилёт в 1-м микрорайоне Энергодара дроном-камикадзе. Информации по пострадавшим не поступало", — приводит ТАСС слова Яшиной.
Ранее сообщалось, что все шесть блоков ЗАЭС переведены в режим "холодный останов". Это безопасное состояние реактора, когда его заглушают при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.
Напомним, обстановка вокруг ЗАЭС вновь становится более напряжённой из-за действий ВСУ, которые 7 апреля нанесли по станции удары с помощью ударных дронов. Атаке подвергся район, в котором располагаются грузовой порт и столовая, грузовик получил повреждения. Впоследствии ВСУ нанесли удар по куполу шестого энергоблока. На радиационный фон это не повлияло, но трое сотрудников станции получили ранения. 8 апреля украинский беспилотник упал на ту же цель — энергоблок № 6. К счастью, на этот раз никто не пострадал, а взрывную часть успешно обезвредили. А 9 апреля стало известно об очередном ударе украинского дрона по станции. Прилёт пришёлся по крыше корпуса уникального тренажёрного центра ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный макет реакторного зала. В результате атаки никто не пострадал. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что после этих ударов обстановка на станции была очень близка к ядерной катастрофе.
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