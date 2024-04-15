В МАГАТЭ призвали немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС

Необходимо как можно скорее прекратить атаки на Запорожскую АЭС, ведь ядерная безопасность станции ослаблена. Об этом на заседании СБ ООН сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Эти безрассудные атаки должны быть немедленно прекращены. Хотя, к счастью, на этот раз они не привели к радиологическому инциденту, они существенно увеличивают риск на Запорожской АЭС, где ядерная безопасность уже ослаблена", — сообщил Гросси.