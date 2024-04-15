В МАГАТЭ призвали немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС
Гросси: Нужно прекратить атаки на ЗАЭС, так как ядерная безопасность ослаблена
Запорожская АЭС. Обложка © ТАСС / Полегенько Александр
Необходимо как можно скорее прекратить атаки на Запорожскую АЭС, ведь ядерная безопасность станции ослаблена. Об этом на заседании СБ ООН сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Эти безрассудные атаки должны быть немедленно прекращены. Хотя, к счастью, на этот раз они не привели к радиологическому инциденту, они существенно увеличивают риск на Запорожской АЭС, где ядерная безопасность уже ослаблена", — сообщил Гросси.
Недавно ВСУ вновь попытались атаковать ЗАЭС. Например, 9 апреля дрон ударил по крыше тренажёрного центра ЗАЭС. К счастью, никто не пострадал. По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, обстановка на станции была близка к ядерной катастрофе. Сейчас все энергоблоки ЗАЭС переведены в режим "холодного останова".