Карчаа: Пуск ЗАЭС возможен при удалении линии фронта на достаточное расстояние

Запуск Запорожской АЭС (ЗАЭС) возможен при удалении линии фронта на достаточное расстояние. Об этом заявил руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна "Росэнергоатом", депутат законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

"Заработать на мощностях станция может только в том случае, если линия боевого соприкосновения переместится на такое расстояние, которое исключало бы нанесение огневого поражения", — сказал он в интервью Аналитическому центру ТАСС.

По его словам, одной из задач Киева является не дать станции заработать в качестве энергогенерирующей единицы. И, судя по тому, что противника не останавливают инспекторы МАГАТЭ и опасность ядерного инцидента, он готов пойти на всё.