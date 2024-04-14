Карчаа: Пуск ЗАЭС возможен при удалении линии фронта на достаточное расстояние
Вид на Запорожскую АЭС. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Запуск Запорожской АЭС (ЗАЭС) возможен при удалении линии фронта на достаточное расстояние. Об этом заявил руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна "Росэнергоатом", депутат законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.
"Заработать на мощностях станция может только в том случае, если линия боевого соприкосновения переместится на такое расстояние, которое исключало бы нанесение огневого поражения", — сказал он в интервью Аналитическому центру ТАСС.
По его словам, одной из задач Киева является не дать станции заработать в качестве энергогенерирующей единицы. И, судя по тому, что противника не останавливают инспекторы МАГАТЭ и опасность ядерного инцидента, он готов пойти на всё.
"И это действительно очень опасно", — подчеркнул Карчаа.
Напомним, в последнее время ВСУ снова обостряют ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Так, противник предпринял несколько попыток атаковать станцию, последняя из них пришлась на 9 апреля: дрон ударил по крыше тренажёрного центра ЗАЭС. Пострадавших нет. По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, обстановка на станции была близка к ядерной катастрофе. На данный момент все энергоблоки ЗАЭС переведены в режим "холодного останова".