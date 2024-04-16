Небензя предрёк ядерную катастрофу из-за украинских ударов по ЗАЭС

В случае продолжения ударов Вооружённых сил Украины по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может возникнуть ядерная катастрофа. Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя.

По его словам, такой вариант развития событий не стоит исключать в будущем, если не прекратятся украинские обстрелы по ЗАЭС. Помимо того, он подчеркнул, что может возникнуть ядерная катастрофа как регионального, так и глобального масштаба.

В то же время российский дипломат отметил, что Москва предпринимает всё возможное для защиты этого объекта от подобных посягательств. Постпред РФ при ООН сообщил, что Россия намерена и в дальнейшем укреплять всевозможную безопасность станции.

"Призываем секретариат МАГАТЭ, а также всех здравомыслящих членов международного сообщества сделать всё возможное для спасения мира от ядерного инцидента", — заявил Небензя.