МАГАТЭ было предупреждено об очередной атаке БПЛА по учебному центру ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано о ещё одной попытке атаковать учебный центр Запорожской АЭС с помощью беспилотника в четверг. Об этом сказано в сообщении агентства в соцсети X.

"Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано об очередной попытке атаки с беспилотника на учебный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая не привела к разрушениям и жертвам", — говорится в тексте заявления со ссылкой на слова гендиректора организации Рафаэля Гросси.

Как отметили представители агентства, эта атака по учебному центру стала третьей за последнее время, учитывая два похожих происшествия. Сотрудники ЗАЭС предупредили группу МАГАТЭ, находящуюся на объекте, что БПЛА был "нейтрализован", не сообщая дополнительных деталей.

Добавляется, что эксперты организации услышали звук взрыва в то же время (10:35 по местному времени), которое называли и сотрудники ЗАЭС, рассказывая о попытке атаки беспилотника.