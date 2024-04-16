Захарова указала на противоречия в заявлениях ООН по ситуациям на ЗАЭС и в Буче

"А как же выводы официального представителя и офиса генсека по Буче двухлетней давности? Напомню, что на брифинге 7 апреля 2022 года Стефан Дюжаррик заявил: "Мы хотим увидеть транспарентное расследование. Есть механизмы в системе ООН, чтобы обеспечить ответственность за то, что может быть очень серьёзными преступлениями. Эти механизмы работают", — написала Захарова в телеграм-канале, задавшись вопросом, работают ли механизмы на самом деле, или у ООН нет соответствующего мандата.