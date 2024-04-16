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16 апреля, 20:26

Захарова указала на противоречия в заявлениях ООН по ситуациям на ЗАЭС и в Буче

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила выводы пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика о Буче, комментируя отказ всемирной организации говорить об ответственных за удары по Запорожской АЭС и заявления об отсутствии мандата на подобные расследования.

"А как же выводы официального представителя и офиса генсека по Буче двухлетней давности? Напомню, что на брифинге 7 апреля 2022 года Стефан Дюжаррик заявил: "Мы хотим увидеть транспарентное расследование. Есть механизмы в системе ООН, чтобы обеспечить ответственность за то, что может быть очень серьёзными преступлениями. Эти механизмы работают", — написала Захарова в телеграм-канале, задавшись вопросом, работают ли механизмы на самом деле, или у ООН нет соответствующего мандата.

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Ранее глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси заявил, что на ЗАЭС не было обнаружено тяжёлых вооружений. Он отметил, что речь идёт о танках и различных тяжёлых артиллерийских установках. Кроме того, он уточнил, что необходимо как можно скорее прекратить атаки, ведь ядерная безопасность станции ослаблена.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Мышляева
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