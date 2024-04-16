В МАГАТЭ признали, что на ЗАЭС нет тяжёлых вооружений

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не было обнаружено тяжёлых вооружений. Об этом по итогам заседания Совета Безопасности ООН, прошедшего в понедельник, 15 апреля, заявил глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Там нет тяжёлых вооружений", — заявил он.

По его словам, под под таким вооружением понимаются танки и различные тяжёлые артиллерийские установки. Помимо того, гендиректор МАГАТЭ сообщил, что у агентства в настоящее время достаточно своих сотрудников на ЗАЭС.