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15 апреля, 23:04

В МАГАТЭ признали, что на ЗАЭС нет тяжёлых вооружений

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что на Запорожской АЭС нет тяжёлых вооружений

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не было обнаружено тяжёлых вооружений. Об этом по итогам заседания Совета Безопасности ООН, прошедшего в понедельник, 15 апреля, заявил глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Там нет тяжёлых вооружений", — заявил он.

По его словам, под под таким вооружением понимаются танки и различные тяжёлые артиллерийские установки. Помимо того, гендиректор МАГАТЭ сообщил, что у агентства в настоящее время достаточно своих сотрудников на ЗАЭС.

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Ранее Life.ru сообщал о другом сделанном на этом заседании СБ ООН заявлении Гросси относительно ЗАЭС. По его словам, необходимо как можно скорее прекратить атаки на Запорожскую АЭС, ведь ядерная безопасность станции ослаблена.

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Telegram / ЗАЭС. Официально

Алексей Соловьёв
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