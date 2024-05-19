Гросси отказался винить ВСУ в обстрелах ЗАЭС без "достаточных" доказательств
Гросси пообещал назвать виновников обстрелов ЗАЭС, если получит доказательства
Рафаэль Гросси. Обложка © ТАСС / EPA / KIMIMASA MAYAMA
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пообещал назвать виновников обстрелов Запорожской АЭС, если получит "соответствующие доказательства". По его словам, специалистам сложно определить источник атак, так как беспилотники имеют особую траекторию полёта и их можно запускать с любого направления.
"Мы не хотели бы спекулировать, мы хотели бы говорить об этом тогда, когда в нашем распоряжении будут все элементы, чтобы подтвердить происхождение снаряда... Если мне когда-нибудь будет предоставлена достаточная информация, то я, конечно, не стану скрывать её от широкой общественности... Это моя обязанность", — отметил чиновник в беседе с РИА "Новости".
Напомним, недавно ВСУ вновь начали переодически обстреливать Запорожскую АЭС. Рафаэль Гросси называл ситуацию вокруг станции непредсказуемой. А постпред России по ООН Василий Небезня считает, что она может привести к ядерной катастрофе. К слову, эксперты МАГАТЭ не нашли на территории ЗАЭС следов тяжёлого вооружения или площадок для запуска военных дронов.