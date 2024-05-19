Гросси отказался винить ВСУ в обстрелах ЗАЭС без "достаточных" доказательств

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пообещал назвать виновников обстрелов Запорожской АЭС, если получит "соответствующие доказательства". По его словам, специалистам сложно определить источник атак, так как беспилотники имеют особую траекторию полёта и их можно запускать с любого направления.

"Мы не хотели бы спекулировать, мы хотели бы говорить об этом тогда, когда в нашем распоряжении будут все элементы, чтобы подтвердить происхождение снаряда... Если мне когда-нибудь будет предоставлена достаточная информация, то я, конечно, не стану скрывать её от широкой общественности... Это моя обязанность", — отметил чиновник в беседе с РИА "Новости".