Всего 21 день: Минобороны раскрыло, какие сведения о Запорожской АЭС напугали США
Генерал Кириллов: При потенциальной ЧС на ЗАЭС последствия будут не меньше Чернобыля
Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Последствия потенциальной аварии на Запорожской АЭС уже через три дня будут сопоставимы с катастрофой, произошедшей в 1986 году на Чернобыльской АЭС. Об этом предупредил в среду, 29 мая, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.
По его словам, в Вашингтоне уверяли, что при аварии на Запорожской АЭС никакого вреда для Европы якобы не наступит, но это опровергают расчёты 27-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации.
"Через три дня будет ситуация, похожая на Чернобыльскую, как в Белоруссии, так и во Франции, и в Германии, а через 21 день вы её почувствуете на территории США", — проинформировал генерал-лейтенант Кириллов, выступая на конференции "Комплексная безопасность – 2024".
Он добавил, что, узнав об этих расчётах, руководство Соединённых Штатов "дало команду" киевским силовикам больше не обстреливать Запорожскую АЭС.
К слову, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров также отмечал, что обстрелы Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ставят под угрозу ядерную безопасность и могут привести к катастрофе, подобной Чернобыльской. А вот сами работники ЗАЭС опасаются катастрофы даже хуже Фукусимы и Чернобыля.