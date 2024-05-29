Всего 21 день: Минобороны раскрыло, какие сведения о Запорожской АЭС напугали США

Последствия потенциальной аварии на Запорожской АЭС уже через три дня будут сопоставимы с катастрофой, произошедшей в 1986 году на Чернобыльской АЭС. Об этом предупредил в среду, 29 мая, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

По его словам, в Вашингтоне уверяли, что при аварии на Запорожской АЭС никакого вреда для Европы якобы не наступит, но это опровергают расчёты 27-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации.

"Через три дня будет ситуация, похожая на Чернобыльскую, как в Белоруссии, так и во Франции, и в Германии, а через 21 день вы её почувствуете на территории США", — проинформировал генерал-лейтенант Кириллов, выступая на конференции "Комплексная безопасность – 2024".