В случае чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной электростанции может произойти катастрофа, намного превосходящая по масштабам события в Чернобыле (1986 год) или Фукусиме (2011-й). Об этом рассказали сотрудники электростанции в беседе с британским телеканалом Sky News на условиях строгой анонимности.

"Уровень радиоактивного загрязнения, а главное, площадь заражения составит тысячи квадратных метров суши и моря. <...> Это будет намного хуже Фукусимы и хуже Чернобыля," — приводятся слова одного из сотрудников.

Другой работник станции сообщил о нехватке кадров, особенно проблема с квалифицированными ремонтниками. Кроме того, по данным советника гендиректора "Росэнергоатома" Рената Карчаа, Украина фактически финансирует саботаж, оплачивая персоналу невыход на работу.