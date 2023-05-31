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31 мая, 14:48

"Хуже Фукусимы и Чернобыля": Работники ЗАЭС рассказали, чем может закончиться авария на станции

Sky News: Работники ЗАЭС опасаются катастрофы хуже Фукусимы и Чернобыля

В случае чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной электростанции может произойти катастрофа, намного превосходящая по масштабам события в Чернобыле (1986 год) или Фукусиме (2011-й). Об этом рассказали сотрудники электростанции в беседе с британским телеканалом Sky News на условиях строгой анонимности.

"Уровень радиоактивного загрязнения, а главное, площадь заражения составит тысячи квадратных метров суши и моря. <...> Это будет намного хуже Фукусимы и хуже Чернобыля," — приводятся слова одного из сотрудников.

Другой работник станции сообщил о нехватке кадров, особенно проблема с квалифицированными ремонтниками. Кроме того, по данным советника гендиректора "Росэнергоатома" Рената Карчаа, Украина фактически финансирует саботаж, оплачивая персоналу невыход на работу.

Глава МАГАТЭ озвучил пять принципов по защите ЗАЭС

Глава МАГАТЭ озвучил пять принципов по защите ЗАЭС

Ранее стало известно, что Киев готовится в скором времени организовать провокацию на Запорожской АЭС, обвинив в этом Россию. Цель украинских властей — прервать работу миссии МАГАТЭ на станции, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя пообещал жёсткий ответ Москвы на любые атаки Киева на ЗАЭС и Энергодар.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Светлана Оперук
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