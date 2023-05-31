"Хуже Фукусимы и Чернобыля": Работники ЗАЭС рассказали, чем может закончиться авария на станции
Sky News: Работники ЗАЭС опасаются катастрофы хуже Фукусимы и Чернобыля
В случае чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной электростанции может произойти катастрофа, намного превосходящая по масштабам события в Чернобыле (1986 год) или Фукусиме (2011-й). Об этом рассказали сотрудники электростанции в беседе с британским телеканалом Sky News на условиях строгой анонимности.
"Уровень радиоактивного загрязнения, а главное, площадь заражения составит тысячи квадратных метров суши и моря. <...> Это будет намного хуже Фукусимы и хуже Чернобыля," — приводятся слова одного из сотрудников.
Другой работник станции сообщил о нехватке кадров, особенно проблема с квалифицированными ремонтниками. Кроме того, по данным советника гендиректора "Росэнергоатома" Рената Карчаа, Украина фактически финансирует саботаж, оплачивая персоналу невыход на работу.
Ранее стало известно, что Киев готовится в скором времени организовать провокацию на Запорожской АЭС, обвинив в этом Россию. Цель украинских властей — прервать работу миссии МАГАТЭ на станции, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя пообещал жёсткий ответ Москвы на любые атаки Киева на ЗАЭС и Энергодар.
ТАСС / Эрик Романенко