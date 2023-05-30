Небензя пообещал жёсткий ответ Москвы на любые атаки Киева на ЗАЭС и Энергодар
Небензя: Россия будет предельно жёстко отвечать на атаки Киева на ЗАЭС и Энергодар
Российская сторона будет предельно жёстко реагировать на атаки украинских военных на Запорожскую атомную электростанцию, а также на все критически важные объекты её инфраструктуры. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Россия будет предельно жёстко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС, критически важные объекты её инфраструктуры, включая линии электроснабжения станции, а также на город Энергодар, в котором проживают сотрудники АЭС и члены их семей", — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Ранее стало известно, что Киев готовится в скором времени организовать провокацию на Запорожской АЭС, обвинив в этом Россию. Цель украинских властей — прервать работу миссии МАГАТЭ на станции, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
ТАСС / Андрей Рубцов