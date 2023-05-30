Небензя пообещал жёсткий ответ Москвы на любые атаки Киева на ЗАЭС и Энергодар

Российская сторона будет предельно жёстко реагировать на атаки украинских военных на Запорожскую атомную электростанцию, а также на все критически важные объекты её инфраструктуры. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Россия будет предельно жёстко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС, критически важные объекты её инфраструктуры, включая линии электроснабжения станции, а также на город Энергодар, в котором проживают сотрудники АЭС и члены их семей", — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.